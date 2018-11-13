İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için hazırlanan "Narkotik tırı" Düzce
'de vatandaşların hizmetine sunuldu.
Anıtpark Meydanı'nda sabah saatlerinde vatandaşların hizmetine sunulan tırda,12 ana ekran üzerinde bulunan 30 uygulama ile bağımlılığın başlama evresi ve sonrası gözler önüne seriliyor.
Tırı, Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik
, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
, öğrenciler ve vatandaşlar ziyaret etti. Polis
memuru Yücel Salatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük olarak çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.
Operasyonel çalışmaların yanı sıra vatandaşlara erişmek için proje geliştirdiklerini anlatan Salatan, "Polisiye çalışmalarla bu işin sonunun gelmeyeceğini gördüğümüzden dolayı önleyici çalışmalar olarak narkotik eğitim tırını projelendirdik. 2015 yılından beri faaliyetlerimize devam ediyoruz."
İllerden gelen talep üzerine tüm illeri gezdiklerini aktaran Salatan, "Düzce 20. durağımız oldu. İllerden gelen talepler üzerine faaliyetlerimize devam ediyoruz. Madde kullanımının zararlarını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden zararlarını anlatmak için buradayız. Bu tır, 9. sınıf öğrencileri ve üzeri öğrencilerimiz ile halkımıza açık olan bir tır. Madde kullanımıyla ilgili bilmek ve görmek istedikleri, doğru kaynak ve doğru bilgi ile edinmeleri için herkesi tırımıza davet ediyoruz." diye konuştu.
Salatan, gelen her bireye uyuşturucuya başlamadaki ilk yalanları gösterdiklerini ve kişilerin bu bataklığa düşmemeleri için ellerinden geldiğini yaptıklarını belirtti.
Uyuşturucu kullanıcılarının nezarethanede verdikleri ifadelerinin de yer aldığı tır, 3 gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşların hizmetine açık olacak.