Narkotik, uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik
Daire Başkanlığı'nın uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, İtalya
ve İspanya
kolluk birimlerine Akdeniz
'de Cezayir
açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine; İtalya ve İspanya kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi. Aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi. Ukrayna
uyruklu 8 gemi mürettebatı tutuklandı" denildi.
- Ankara