Narkotik uygulamaları devam ediyor
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik uygulamaları devam ediyor.
09.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:46
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik uygulamaları devam ediyor.
Uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarına hız kesmeden devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamaların yanı sıra, şehrin giriş ve çıkış güzergahlarında da çalışmalar gerçekleştiriyor. Narkotik ekipleri, şüpheli gördükleri araçları tek tek durdurarak didik didik arıyor. Şüpheli araçlar aranırken aynı zamanda araç içerisinde bulunan kişilerinde kimlik kontrolleri yapılıyor. Uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan bir kişi bile kalmayana kadar çalışmaların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Narkotik uygulamaları devam ediyor
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Narkotik, Güncel
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