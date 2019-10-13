Narkotik uygulamasında mahalleler didik didik arandı

Narkotik uygulamasında mahalleler didik didik arandı8 ayrı mahallede 24 ekiple ve 2 narkotik köpeği ile yapılan baskında 112 şahıs sorgulandı

KAYSERİ - Kayseri'de 8 ayrı mahallede 24 ekip ve 2 narkotik köpeği ile birlikte yapılan uygulamada 37 adet metruk bina kontrol edilirken, 112 şahıs sorgulandı.Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde yapılan Narkotik-Metruk bina uygulaması çerçevesinde Kayseri'de Battalgazi mahallesi, Karacaoğlu mahallesi, Oruç Reis mahallesi, Yavuzlar mahallesi, Caferbey mahallesi, Sakarya mahallesi, Germir mahallesi ve Harman mahallesinde 24 ekiple uygulama yapıldı.8 ayrı bölgede 24 ekip ve 2 narkotik köpeği ile birlikte yapılan uygulamalarda polis ekipleri 37 adet metruk binayı kontrol etti. Polis ekipleri 112 şahıs ve 2 araç sorgusu yaparken, uygulamada uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kaynak: İHA