Narkotik uzmanından öğrenci ve ailelere önemli tavsiyeler

Seminerde bağımlılık yapan her türlü maddenin psikolojik, bedensel ve sosyal zararları konusunda öğrencilere bilgiler verildi. Seminerde Narkotik ve Bilişim Uzmanı İsa Altun öğrencilere önemli vurgular yaptı.

Türkiye 'nin genç bir nüfusa sahip olmasının sevindirici olduğu kadar aynı zamanda endişe verici olduğunu belirten Altun, bu kitlenin iyi ya da kötü şeylere kolaylıkla yönlendirilebileceğini söyledi. Madde bağımlılığı konusunda önce ailelerin bilinçli olması gerektiğini belirten Altun, ailelere "Bir ülkenin sonunu istiyorsanız kaleyi içten yok edersiniz. Önce gençliğine zarar verirsiniz. Kültürünü yok edersiniz. Aileler çocuklarına rol model olmalıdır. Biz çocuklarımıza iyi davranışlarımızla örnek olmalıyız. Ayrıca sevgi ve ilginin büyük önemi var. Çocuklarınızın gözünün içine aşkla sevgiyle bakın. Böyle yaparsanız çocuğunuz madde bağımlılığına bulaşmayacaktır. Birazcık sevgi ve ilginin açamayacağı kapı yoktur" telkininde bulundu.

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Altun, yeni nesil dijital bir dünyanın içine doğuyor ve internetin arka odası olarak bilinen bu alan tehlikeler ile dolu. Buraya giren çocuğun bilgisayarının IP adresini alarak evde bulunan diğer cihazlara ulaşıyorlar, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar. Unutmamalıyız ki internette hiç kimse yüzde 100 güvenli değildir. Bu yüzyılın petrolü veridir ve veri herkes için çok önemli" diye konuştu.

Seminerde öğrencilere her türlü uyuşturucu madde, hap ve sigara kullanımının zararları, nasıl ve neden başlandığı, kurtulma ve korunma yollarını örneklerle anlatılırken zararlı maddelerin insan vücudunda meydana getirdiği tahribatlar gösterildi.

Oğuzkaan Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Galip Çağatay," Öğrencileri çağın belası uyuşturucudan korumak amaçlı bir eğitim faaliyeti olarak gördüğümüz etkinlik çok yararlı geçti. Umarım gençler verilen mesajları almıştır" dedi.