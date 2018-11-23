Narkotim Sokak Satıcılarının Peşini Bırakmıyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, uyuşturucuyla mücadelede sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada, 10 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 gram bonzai ele geçirildi.
Öte yandan yakalanan 5 şüpheliden 4'üne Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmaktan, 1 şüpheli şahsa ise, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılan 1 şahıs emniyetteki işlemlerinin akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Eskişehir Emniyet Müdürlüğü,Eskişehir