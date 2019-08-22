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Narlıdere Afyonkarahisarlılar Derneği açıldı

İzmir Narlıdere Afyonkarahisarlılar Derneği düzenlenen törenle açıldı.

22.08.2019 17:50 Narlıdere Afyonkarahisarlılar Derneği açıldı
İzmir Narlıdere Afyonkarahisarlılar Derneği düzenlenen törenle açıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Afyonkarahisarlıların yoğun şekilde yaşadığı bölgede, Hocalar Belediye Başkanı Ali Aslan'ın da destekleri ile İzmir Narlıdere Afyonkarahisarlılar Derneği törenle açıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Hocalar Belediye Başkanı Ali Aslan, "İzmir'de, Narlıderede Afyonkarahisarlı hemşerilerimiz ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimizin bir dernek çatısı altında toplanması önemli. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Dernek açılışı kurdele kesimi ile sona erdi misafirlere Afyonkarahisar'dan getirilen çeşitli ikramlarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Narlıdere, Hocalar, İzmir, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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