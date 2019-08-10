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Narlıdere'de ibadethaneler bayrama hazır

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ilçedeki ibadethaneleri temizleyen Narlıdere Belediyesi cami ve cemevlerinin hijyenini sağlamak için çalışma yürüttü.

10.08.2019 11:25 Narlıdere'de ibadethaneler bayrama hazır
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ilçedeki ibadethaneleri temizleyen Narlıdere Belediyesi cami ve cemevlerinin hijyenini sağlamak için çalışma yürüttü. Toplam dokuz cami ve bir cemevi, Kurban Bayramı öncesinde ekipler tarafından temizlendi.

Halkın ibadet yerleri ve çevrelerine yönelik bakım ve temizlik çalışmalarını Kurban Bayramı öncesinde başlatan Narlıdere Belediyesi, camileri ve cemevini baştan sona temizledi. Halılar temizlendi, köşe bucak hijyen sağlandı. Vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda ibadet etmesi sağlandı.

"Huzurlu bir bayram diliyorum"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Bayram boyunca, ibadetlerini yapacak olan vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Herkese sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi. - İZMİR

Kurban Bayramı, Narlıdere, Güncel

Kaynak: İHA

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