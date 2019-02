Narlıdere'de MHP'li Süleyman Kocabıyık Rüzgarı

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık, gece gündüz demeden vatandaşları ziyaret ederek projelerini anlatıyor. Kocabıyık, gittiği her yerde yoğun ilgi görüyor.Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, seçim çalışmaları kapsamında karış karış Narlıdere'yi dolaşıyor. Yaşının genç olması nedeniyle vatandaşların dikkatini çeken ve ilgi gören Kocabıyık, hemen hemen her gün vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.Vatandaşlardan olumlu tepkiler alan Kocabıyık, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra ev ziyaretleri de yapıyor. Memleketi Narlıdere'den aday olmanın kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Kocabıyık, yıllardır yaşadığı Narlıdere'nin sorunlarını iyi bildiğini ve belediye başkanı olur olmaz kronikleşen sorunlara çözüm yolları üreteceklerini söyledi.Narlıdere'de artık değişim vaktinin geldiğini ifade eden Kocabıyık, kadınlara, gençlere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çok sayıda projelerinin bulunduğunu anlattı."Her sokağını, her karışını bilirim"Kocabıyık, "Kahveci Hüseyin'in oğlu Süleyman Cüneyt ve Ali Kocabıyık'in torunu olarak köklü Narlıdereliyim. Her sokağını, her karışını bilirim. Beni tanımayan; babamı, dedelerimi tanır, kardeşimi ve annemi tanır. Biz bu sokaklarda büyüdük, top oynadık. Narlıdere için kendimden, ailemden feragat edip çalışacağım; çünkü biz burada büyüdük ve sorunlarını biliyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza hitap edecek, esnafımıza can suyu olacak projelerimiz var. Sahada çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz" dedi. - İZMİR