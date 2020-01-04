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Narlıdere Metrosunda üçüncü istasyona ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığının, Bornova Evka 3-Fahrettin Altay metro hattını Narlıdere'ye uzatma çalışmaları aralıksız sürüyor.

04.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:57 Narlıdere Metrosunda üçüncü istasyona ulaşıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığının, Bornova Evka 3-Fahrettin metro hattını 'ye uzatma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Balçova ve Çağdaş istasyonları arasındaki 860 metrelik mesafeyi yaklaşık bir ay önce aşan dev tünel açma makinesi (TBM), Çağdaş İstasyonu'ndan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu'na kadarki 460 metrelik kazıyı da tamamladı. Böylece projenin önemli bir aşaması geçilmiş oldu.

Hattın uzunluğu 7,2 km olacak

Toplam uzunluğu 179 kilometreye ulaşan raylı sistem zincirinin yeni halkası F.Altay-Narlıdere hattında tünel kazı çalışmaları, planlanan yedi istasyonda aynı anda yürütülüyor. Yeni metro hattının 7,2 km uzunluğunda olacağı, hattın tamamının yeraltından geçeceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, genişleyen metro ağıyla trafik sıkışıklığını azaltmayı ve iklim krizine neden olan ulaşım kaynaklı fosil yakıt kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyor. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere, Altay, Güncel

Kaynak: İHA

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