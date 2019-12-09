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Narlıdere'nin İlk ve Tek Rezidans Projesi Koru Narlıdere, Sign of the City Awards Finalistleri Arasında!

Yapı ST'nin İzmir Narlıdere bölgesinde yer alan rezidans projesi Koru Narlıdere, "En İyi Konut Projeleri" ve "En İyi Rezidans Projeleri" kategorilerinde 2019 Sign of the City Awards finalistleri arasında yer aldı.

09.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:57ilandırNarlıdere'nin İlk ve Tek Rezidans Projesi Koru Narlıdere, Sign of the City Awards Finalistleri Arasında!

Gayrimenkul dünyasında dinamizmin devamlılığı için önemli bir unsur haline gelen Sign of the City Awards, altı yıldır nitelikli kentleşmenin standartları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Şehrin simgesi anlamına gelen Sign of the City ödülleri için beş ana kategoride üç aşamalı bir değerlendirme gerçekleştiriliyor. Bu sürecin sonunda ancak seçkin ve premium projeler finale kalabiliyor.

Sign of the City Awards 2019 yılı değerlendirmelerinde "En İyi Konut Projeleri" ve "En İyi Rezidans Projeleri" kategorilerinde finale kalan projeler arasında Yapı ST Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Koru projesi de yer aldı. 'de merkezi konumu ve doğayla iç içe atmosferi ile öne çıkan Koru Narlıdere projesi, Aralık 2020'den itibaren daireleri teslim etmeye hazırlanıyor. Koru Narlıdere, Narlıdere bölgesinin ilk ve tek rezidans projesi olarak ön plana çıkıyor.


Narlıdere, İzmir, Advertorial

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