Narlıdere'nin İlk ve Tek Rezidans Projesi Koru Narlıdere, Sign of the City Awards Finalistleri Arasında!

Gayrimenkul dünyasında dinamizmin devamlılığı için önemli bir unsur haline gelen Sign of the City Awards, altı yıldır nitelikli kentleşmenin standartları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Şehrin simgesi anlamına gelen Sign of the City ödülleri için beş ana kategoride üç aşamalı bir değerlendirme gerçekleştiriliyor. Bu sürecin sonunda ancak seçkin ve premium projeler finale kalabiliyor.

Sign of the City Awards 2019 yılı değerlendirmelerinde "En İyi Konut Projeleri" ve "En İyi Rezidans Projeleri" kategorilerinde finale kalan projeler arasında Yapı ST Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Koru Narlıdere projesi de yer aldı. İzmir'de merkezi konumu ve doğayla iç içe atmosferi ile öne çıkan Koru Narlıdere projesi, Aralık 2020'den itibaren daireleri teslim etmeye hazırlanıyor. Koru Narlıdere, Narlıdere bölgesinin ilk ve tek rezidans projesi olarak ön plana çıkıyor.