Narlıdere 'Susma Dans Et' Diyecek

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezinin, Ahmet Piriştina Demorkasi Meydanında 23 Kasım Cuma günü düzenleyeceği etkinliğe yoğun bir katılım bekleniyor.

İzmir çapında katılımın sağlanacağı etkinlikte, uzman Zumba eğitmenlerinin eşliğinde Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanını dolduracak olan kadınlar, Kadına Şiddeti protesto etmek için hep birlikte dans edecek. Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur'un da destek vereceği etkinlik, 23 Kasım Cuma günü Saat:13.30'da Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanında düzenlenecek. Başkan Batur, şiddetin her türlüsü kabul edilemez. Birlik olmak ve hayatın her alanında biz erkeklerin yanında olan kadınlarımıza destek olmak için sivil toplum örgütlerimizin, derneklerimizin kadın temsilcileri ile duyarlı tüm vatandaşlarımızı, Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanımız da düzenlenecek olan etkinliğimize ve 'Kadına Şiddete Hayır' demeye davet ediyorum" dedi.