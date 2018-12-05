Narlıdereli Kadınlar Seçme Ve Seçilme Hakkının 84. Yıldönümünü Kutladı

Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi meydanında düzenlenen törene, Narlıdere'de bulunan sivil toplum kuruluşları ve derneklerin kadın yönetici ve üyeleri, CHP Kadın kollarıile bu özel günde kadınlara destek vermek için Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur, önceki dönem CHP PM üyesi Mustafa Moroğlu, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat, Belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve Narlıdereliler katıldı.

Narlıdere kadınıyla, erkeğiyle, omuz omuza

Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanında, Atatürk heykeli önünde çelenk sunulması ile başlayan programda, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemine dair konuşmalar ve şiirler okunmasının ardından Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıAbdül Batur, bir konuşma gerçekleştirdi. 'Artık kadına yönelik ayrımcılığın, baskının, şiddetin olmadığı aydınlık bir Türkiye istiyoruz' dedi. Batur " Yıllar öncesinden günümüzü gören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına hak ettiği değeri çağdaş denilen Avrupa ülkelerinden bile önce vererek kadının önemini açıkça ifade etmiştir. 1934 yılında, Cumhuriyet kurulduktan 11 yıl sonra çok önemli bir karar vererek kadınlarımıza, seçme ve seçilme hakkını tanıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Mustafa Kemal Atatürk, kadının üretken olması, iş dünyasında olması ve en önemlisi de seçme ve seçilme hakkı verilerek, Türkiye Büyük millet meclisinde temsil edilmesi konusunda, kararlı bir şekilde harekete geçerek, kadını hayatın her alanda olması için çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kararların günümüze yansıması ile kadınlarımız mecliste ve meclis dışında temsil ediliyorlar. Meclis üyesi oldular, belediye başkanı oldular, milletvekili oldular. Fakat yeterli sayıda olamıyor maalesefCHP genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyguladığı gençlik ve kadın kotası da, ülkemizde gerçekleştirilmiş siyasi bir devrim olarak görülmelidir.Yeterli mi?, hayır değil ama partimizin,diğer partililere örnek olacak şekilde, kadınların siyasetin içinde olması konusunda kararlı olduğunuifade etmektedir.Ben Narlıdere'de kadınlarımız ile birlikte güzel işlere imza attığımıza inanıyorum. Aynı birlik ve dayanışma ruhunun, önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Biz kadın, erkek dayanışma ve birliğimizden taviz vermeyeceğiz. Bu vesile ile Kadının Seçme ve Seçilme Hakkını elde edişinin 84. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.