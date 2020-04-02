Narmanlı yaşlı amcanın virüs isyanı izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu 72 yaşındaki bir vatandaşın korona virüs isyanı sosyal medya kullanıcılarını hem sinirlendirdi hem gülümsetti.
02.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:18
Erzurumlu 72 yaşındaki bir vatandaşın korona virüs isyanı sosyal medya kullanıcılarını hem sinirlendirdi hem gülümsetti.
Erzurum'un Narman ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Naci Şahin'in korona virüsüne isyan etmesi izleyenleri tebessüm ettirdi. Yaş sınırlamasına rağmen dışarı çıkan Şahin'in 'buralara hep kar yağıyor burada virüs bulunmaz, bunu başımıza kim bela etti, korkudan dışarı çıkamıyoruz' demesi ise dikkat çekti.
Sosyal medya paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. - ERZURUM
Erzurum'un Narman ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Naci Şahin'in korona virüsüne isyan etmesi izleyenleri tebessüm ettirdi. Yaş sınırlamasına rağmen dışarı çıkan Şahin'in 'buralara hep kar yağıyor burada virüs bulunmaz, bunu başımıza kim bela etti, korkudan dışarı çıkamıyoruz' demesi ise dikkat çekti.
Sosyal medya paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. - ERZURUM
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Kaynak: İHA
Etiketler: Naci Şahin, Güncel