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Narven'de bin 500 fidan dikildi

"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Bolu'da bulunan Narven Termal Kasaba'da bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

12.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:40Narven'de bin 500 fidan dikildi
"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Bolu'da bulunan Narven Termal Kasaba'da bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba'da, Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattıkları "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı. Narven Termal Kasaba proje alanında ve Narven yol güzergahında gerçekleştirilen fidan dikimi organizasyonuna Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Narven yöneticileri, çalışanları ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin fidan dikimi hakkında bilgiler verdiği organizasyonda gönüllüler bin 500 fidanı toprakla buluşturdu. - BOLU

Güncel

Kaynak: İHA

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