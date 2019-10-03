Haberler » Güncel » Haber

Narven'den huzurevindeki yaşlılara ziyaret

Bolu'nun önemli turizm merkezi Narven Termal Kasaba yöneticileri, huzurevinde bulunan yaşlıları ziyaret etti.

03.10.2019 16:27Narven'den huzurevindeki yaşlılara ziyaret
Bolu'nun önemli turizm merkezi Narven Termal Kasaba yöneticileri, huzurevinde bulunan yaşlıları ziyaret etti.

Bolu'da, son yılların en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen ve yatırımı büyüyerek devam eden Narven Termal Kasaba'nın yöneticileri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyaret ettikleri yaşlılarla uzun uzun sohbet eden Narven yöneticileri, huzurevi sakinlerine çiçek hediye etti. Yöneticiler ve huzurevinde kalan vatandaşlar, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU

İzzet Baysal, Termal, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:15 Ahmet şafak yarın vizyona girecek olan "kuşatma yedi uyuyanlar"ı anlattı
21:13 Çukurca'da "Gelin Kardeş Olalım" projesi
21:10 Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
21:10 Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı
21:10 İzmir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı
21:10 Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri
21:10 Spor konyaspor taktik çalıştı