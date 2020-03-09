Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı
Narven A.Ş. bünyesinde çalışan tüm kadın çalışanlar için Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.
09.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:22
Narven A.Ş. bünyesinde çalışan tüm kadın çalışanlar için Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.
Narven Termal Kasaba Açık Büfe Restoran'da düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasında kadın çalışanlara karanfil verildi. Kadınlar Gününde hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren çalışanlar, düzenlenen etkinlik ve çiçek için Narven A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler. Kendileri için hazırlanan ikramlıkların tadına da bakan kadın çalışanlar etkinlik sonrası hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - BOLU
Narven Termal Kasaba Açık Büfe Restoran'da düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasında kadın çalışanlara karanfil verildi. Kadınlar Gününde hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren çalışanlar, düzenlenen etkinlik ve çiçek için Narven A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler. Kendileri için hazırlanan ikramlıkların tadına da bakan kadın çalışanlar etkinlik sonrası hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - BOLU
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Termal, Emekçi, Güncel
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