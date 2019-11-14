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BBC

Narwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu

ABD'nin Missouri eyaletinde, sokakta donmak üzereyken kurtarılan 10 haftalık bir köpek yavrusu, alnındaki ikinci kuyruğuyla Facebook'ta ilgi odağı oldu.

14.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:10Narwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu

ABD'nin eyaletinde, sokakta donmak üzereyken kurtarılan 10 haftalık bir köpek yavrusu, alnındaki ikinci kuyruğuyla 'ta ilgi odağı oldu.

Mac's Mission adlı barınakta tedavi altına alınan köpeğe, boynuzlu balinalardan esinlenilerek Narwhal adı verildi.

Barınaktaki veterinerler Narwhal'ın alnındaki "kuyruğunun" gerçek kuyruğunun üçte biri uzunluğunda olduğunu, hayvana acı vermediği için alınmasına gerek olmadığını söyledi.

Gözlem altında tutulacak

Facebook'ta fotoğraflarının yayımlanmasından sonra çok sayıda kişinin köpeği sahiplenmek istediği belirtiliyor.

Ancak veterinerler, kuyruğun olası etkilerinden emin oluncaya kadar Narwhal'ın barınakta gözlem altında tutulacağını ifade etti.

Köpek yavrusunun fotoğrafları 24 saat içinde on binlerce kişi tarafından beğenildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Missouri, Facebook, Dünya
BBC


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