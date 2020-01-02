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NASA, 3,5 kilometrelik gizemli sanat eserinin uydu fotoğrafını paylaştı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, (NASA) Avustralya'nın güneyinde bir plato üzerine çizilen 3.5 kilometre uzunluğundaki Marree Man adlı dev insan şeklinin uydudan çekilmiş fotoğraflarını yayımladı. Hala kimin yaptığı bilinmeyen eser ilk kez 1998 yılında bir pilot tarafından keşfedilmişti

02.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:37 NASA, 3,5 kilometrelik gizemli sanat eserinin uydu fotoğrafını paylaştı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, (NASA) 'nın güneyinde bir plato üzerine çizilen 3.5 kilometre uzunluğundaki Marree Man adlı dev insan şeklinin uydudan çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

İlk kez bir pilot tarafından 1998 yılında keşfedilen ve kimin yaptığı bilinmeyen ilginç görsel, ayakta duran ve elinde bumerang benzeri bir cisim tutan bir erkek figürünü tasvir ediyor. Birçok turisti bölgeye çeken dev insan resmi silinmeye yüz tutunca, yerel halktan bazı gönüllüler tarafından 2016 yılında greyderler kullanılarak restore edilmişti. İş insanı Dick Smith, 2 sene önce resmi kimin yaptığını bulana 5000 Avustralya Doları ödül koydu ancak ortaya kimse çıkmadı.
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Avustralya, Pilot, NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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