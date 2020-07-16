NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktıABD, (DHA)- Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası...

16.07.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:32

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

ABD, (DHA)- Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında yürüyüşe çıktı

NASA astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında yürüyüşe çıktı

YÜRÜYÜŞÜN 7 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

Uzay yürüyüşünün 7 saat sürmesi bekleniyor. Cassidy, Nisan başında Soyuz MS-16 uzay görevinin bir parçası olarak, Behnken ise geçtiğimiz haftalarda NASA ve SpaceX tarafından başlatılan 2011 yılından bu yana ABD topraklarından ilk uzay uçuşunda ISS ekibine katılmıştı.

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, NASA, DHA, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı - Haberler