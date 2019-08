Nasa Astronotu, Uzayda İşlenen İlk Suç İddialarını Reddetti

Uzayda İşlenen İLK SUÇ Bu Olabilir! NASA iddialar hakkında soruşturma başlattı.Nasa astronotu McClain'in Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi sırasında boşanma aşamasındaki eşi summer Worder'ın banka hesaplarına izinsiz girdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bu olayın uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği tartışılıyor.NASA, ilk uzay suçu örneğini olduğu söylenen durumu araştırıyor. New York Times'ta yer alan habere göre, ISS – Uluslararası Uzay İstasyonunda görevli iken, Amerikalı Astranot Anne McCalin boşanma arafesindeki eşi Summer Worden'in banka hesaplarına kendinden izinsiz erişim sağladı.O zamandan sonra dünyaya geri dönen McClain, hesaba giriş yaptığını kabul etti, ancak herhangi bir gizli amacının olmadını söyledi. Kendi Twitter hesabından açıklama yapan McClain, iddialın doğru olmadığını söyledi.There's unequivocally no truth to these claims. We've been going through a painful, personal separation that's now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.— Anne McClain (@AstroAnnimal) August 24, 2019Ancak Hava kuvvetlerinde istihbarat subayı olan eşi Worden bu durumu farklı değerlendirdi. Bundan dolayı eşi ABD Federal Ticaret Komisyonu ve NASA'nın Genel Müfettişlik Bürosu'na; "McClain kimlik hırsızlığı ve Bayan Worden'in özel finansal kayıtlarına uygunsuz erişim" suçlamasıyla şikayette bulundu.Çift 2014 yılından beri evli ancak eşi 2018 yılında boşanma davası açmıştı. McClian prestijli West Point Askeri akademisinden mezun ve Irak'ta 800 saatten fazla savaş uçağıyla uçuşu var. 2013 yılında NASA tarafından göreve seçildi.Uluslararası uzay istasyonunda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve AB'nin de katılımları göz önüne alındığında ilk uzay suçunu işlediği iddia edilen McClain kendi ülkesinin yasalarına göre dava edilecek.Bu suç ilk olabilir, ancak uzay turizminin yakın gelecekte yaygınlaşmasıyla kesinlikle son olmayacağı gerçekçi bir tahmin olabilir.