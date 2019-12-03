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NASA'da görevli Türk bilim insanı, 'Derin uzayda bilim'i anlattı

AMERİKAN Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Diyarbakır'ın Dicle Üniversitesi'nde 'Derin uzayda bilim' konulu konferans düzenledi.

03.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:37NASA'da görevli Türk bilim insanı, 'Derin uzayda bilim'i anlattı

AMERİKAN Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Diyarbakır'ın Dicle Üniversitesi'nde 'Derin uzayda bilim' konulu konferans düzenledi.

Dicle Üniversitesi'nce düzenlenen 'Derin uzayda bilim' konferansı, 6 yıldır NASA'da görev yapan Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın katılımıyla düzenlendi. Üniversitenin Konferans ve Kongre Merkezi'ndeki konferansa Rektör Prof. Dr. Talip Gül, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Konferansta sunum yapan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, uzayla nasıl iletişim kurduklarını katılımcılara anlattı. Yıldız, "Siz dünyayla ay arasındaki 5 katı mesafedeki uzaklığa bir şey gönderdiğinizde, bu derin uzay oluyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bütün frekansların tahsislerini yapan bir yer. Frekans tahsisi denince akla gelenler arasında arabada radyosu olur. FM radyo frekansını aldık. O, FM radyo frekansında başka kimse yayın yapamaz. ya da polis telsizlerini, itfaiye telsizlerini dinleyemezsiniz. Uzayla olan iletişimi ya da telekomünikasyon uyduları var. Yani bu frekanslar mutlaka birileri tarafından tahsis edilmiştir. Tahsis eden bu kuruluş da ITU'dur. Çok uzaklara gönderilen araçlar var. Bu araçların frekansları için bir aralık belirlemiş. 'Bu aralık sizindir' diyor. Bizim için derin uzay terimi de buradan geliyor" dedi.



Dicle Üniversitesi, NASA, Güncel

Kaynak: DHA

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