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NASA'da görevli Türk bilim insanı Yıldız, Diyarbakırlı gençlerle buluştu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Dicle Üniversitesinde gençlerle bir araya geldi.

03.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:04NASA'da görevli Türk bilim insanı Yıldız, Diyarbakırlı gençlerle buluştu
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Dicle Üniversitesinde gençlerle bir araya geldi.
Yıldız, DÜ Havacılık Kulübü TOBB Genç Girişimciler Kurulu organizasyonuyla DÜ Konferans Salonunda düzenlenen "Derin Uzayda Bilim" başlıklı sunumunda, üniversiteli gençlere, derin uzay ve iletişim, uzay araçları, uzay yolculukları ve uzayda yapılan keşifler konusunda bilgi verdi.
DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, gelişen teknoloji ile yapay zeka, dijitalleşme ve dünyada bilimin her alanda hakim olacağını söyledi.
Programa, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenci kulüplerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

NASA, Güncel

Kaynak: AA

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