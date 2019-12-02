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NASA'da görevli Türk bilim insanı Yıldız, Şanlıurfa'da üniversitelilerle buluştu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Harran Üniversitesi aracılığıyla bilim tutkunu gençlerle bir araya geldi.

02.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:28NASA'da görevli Türk bilim insanı Yıldız, Şanlıurfa'da üniversitelilerle buluştu
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Harran Üniversitesi aracılığıyla bilim tutkunu gençlerle bir araya geldi.
Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki "Derin Uzayda Bilim" başlıklı sunumunda, üniversiteli gençlere, derin uzay ve iletişim, uzay araçları, uzay yolculukları ve uzayda yapılan keşifler konularında bilgiler verdi.
Keşiflerin her şeyden önce kafalarda oluşan bir soruyla başladığını ifade eden Yıldız, gençlere soru sormaları ve çok çalışmaları önerisinde bulundu.
Programa katılan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de bilim ve bilginin gençler için önemine değinerek, "Kim dönemin bilgisini elinde tutarsa gücü elde eder. Bu, tarihimizde Selçuklu'da, Osmanlı'da böyleydi. Bugün ise silikon vadilerini kuranlar, NASA'yı yönetenler dünyada söz sahibi. Bu nedenle kendi geleceğimizi hazırlamamız gerekiyor. Bilgi dolu nesiller yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Harran Üniversitesi, NASA, Güncel

Kaynak: AA

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