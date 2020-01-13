NASA'da staj yapan lise öğrencisi yeni bir gezegen keşfetti ve astronomi tarihine geçti

NASA'da staj yapan bir lise öğrencisi staja başladığı ilk günler içerisinde iki yıldızın etrafında birden dönen bir öte gezegen keşfetti.

New York'ta Scarsdale Lisesi'ne giden ve geçtiğimiz yaz lise birinci sınıfı tamamlayan Wolf Cukier, yaz stajı yapmak için Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ne kaydoldu. NASA Cukier'ı Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS) tarafından belirlenen parlak yıldız varyasyonlarına bakması için görevlendirdi.

Cukier stajına başladıktan 3 gün sonra TOI 1338 adlı yıldız sisteminden gelen değişik bir sinyali fark etti. Daha önce gönüllüler tarafından işaretlenmiş olan iki yıldızlı sistemleri incelemekte olan Cukier, ilk başta yıldızın önünden geçenin ikinci yıldız olduğunu sandı ancak zamanlamanın hatalı olduğunu anladı ve şekilde ortalarında bir gezegen olduğunu çözdü.

ADI ASTRONOMİ TARİHİNE GEÇTİ

Bilim insanları tarafından doğrulanan bu gezegen iki yıldızın birden yörüngesinde yer aldığı keşfedilen ilk öte gezegen oldu ve lise öğrencisi Cukier bu şekilde astronomi tarihine geçti. Bulunan gezegene 'TOI 1338 b' adı verildi.

Cukier gezegene ilişkin olarak San Diego Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacıların hazırladığı bilimsel makalenin yazarları arasında yer aldı ve genç yaşında literatüre girdi. Keşfe ilişkin veriler ve incelemeler Pazartesi günü Honolulu'da bir araya gelen Amerikan Astronomi Toplumu'nun 235. konferansında kamuoyu ile paylaşıldı.

TOI 1338 B NASIL BİR GEZEGEN?

Cukier'in keşfettiği öte gezegen dünyamızdan 6,9 kat daha büyük ve dünyadan bin 300 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Çevresinde döndüğü yıldızlardan birine oldukça yakın mesafede bulunan bu gezegen konumu nedeniyle sıkça güneş tutulması yaşıyor. Bu ilginç gezegen hakkında daha çok bilgi ve veri edinmek için TESS uydusunun 27 gün boyunca her 30 dakikada bir görüntü aldığı belirtiliyor.