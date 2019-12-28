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NASA'dan milyarlarca yıl öncesine ışık tutacak proje: Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aranacak

NASA, Mars'a gönderecekleri yeni araç Mars 2020'nin görevinin çok eski devirlere ait yaşam kalıntıları bulmak olduğunu açıkladı. NASA bu çalışmaların gelecekte Kızıl Gezegen'de yapılacak diğer projelere de ışık tutacağını belirtti. Yetkililer milyarlarca yıl öncesine ait bulgulara ulaşabilir

28.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:28 NASA'dan milyarlarca yıl öncesine ışık tutacak proje: Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aranacak
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gönderecekleri yeni aracın görevinin çok eski devirlere ait yaşam kalıntıları bulmak olduğunu açıkladı. NASA yetkileri bu çalışmaların gelecekte Kızıl Gezegen'de yapılacak diğer projelere de ışık tutacağını belirtti.

NASA geçtiğimiz cuma günü Temmuz 2020'de Mars'a gönderilecek uzay mekiğini tanıttı. Mars 2020 adlı araç, yaklaşık bir araba büyüklüğünde ve küçük bir nükleer reaktöre sahip. Mars'ın yüzeyinden taş ve toprak örnekleri toplayacak aracın kazı yaparak kayaları parçalamaya yarayan özel bir cihazı da bulunuyor.
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NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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