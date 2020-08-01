NASA'dan Salda Gölü paylaşımı Mars'taki Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz, ancak Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz

AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla öne çıkan Salda Gölü ile ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. NASA paylaşımında, Mars'taki Jezero krateri ile Salda Gölü'nün büyük benzerlikler taşıdığı belirtildi.

NASA, Burdur'un Yeşilova ilçesinin kuzey batısında yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla ön plana çıkan Salda Gölü'nü resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü konumunda olan Salda Gölü'nün Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan yerlerden olduğunun altı çizildi. Paylaşımda, Türkiye'deki Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir. Hatta, araştırmacılar 2020'deki Mars görevi için Salda Gölü'nde saha araştırması yapmışlardır denildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki meslektaşları ile işbirliği yapan Purdue Üniversitesi araştırma ekibi, gölün çevresini ve çevresini incelemek için bir hafta çalışma yaptı. NASA'nın paylaştığı yazıda ise Salda Gölü ile ilgili çarpıcı bilgiler verildi. Yazıda Mars'taki Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz. Ancak ondan sonraki en iyi yer olan Türkiye'deki Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz. Salda Gölü mineraloji ve jeoloji bakımından Jezero Krateri ile benzer özellikler taşıyor ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Perseverance adlı yeni Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'e gönderilmeden önce araştırmacıların Salda Gölü'nde saha çalışması yaptığı da ifade edildi. Purdue Üniversitesi'nde çalışan bilim insanı Briony Horgan, Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size eski Jezero Gölü kıyısında durmanın nasıl bir his olduğunu gerçekten hissettirmesi dedi. Krater ile ilgili şu bilgiler verildi

Jezero, Mars'ın kuzeybatı köşesinde yer alan 45 kilometrelik genişliğinde eski bir darbe krateridir. Bir zamanlar krater gölü nedeniyle dikkate değerdir. Daha önce, bilim insanları kraterde karbonat mineralleri keşfettiler. Horgan ve ekibi ise geçtiğimiz günlerde bu karbonat minerallerinden bazılarının gölde oluşmuş olabileceğine dair kanıtlar buldu.

Purdue Üniversitesi'nde lisansüstü öğrencisi Brad Garczynski, Karbonatlar önemlidir çünkü mikroplar ve belirli dokuların bir zamanlar var olduğunu kanıtlarlar. Ama Jezero'ya gitmeden önce, yaşam belirtileri arayışımıza odaklanmak için bu karbonatların Dünya'da nasıl oluştuğuna dair bilgiler edinmek gerçekten önemliydi dedi.

DÜNYA ÜZERİNDE BİLİNEN TEK GÖL

NASA yazısında, Salda Gölü Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonatlar ve çökelme özellikleri içeren Dünya'da bilinen tek göldür. Göl, Jezero'daki deltaya benzer şekilde, çevresindeki ana kayadan aşınmış ve yıkanmış kaya tortuları ile dolu alüvyon yelpazesi içermektedir. Salda Gölü çevresindeki beyaz kıyı şeridi, Jezero'da tespit edilen karbonat minerallerine benzeyen hidromanyezitin hakim olduğu kum ve çakıllardan oluşur sözleriyle gölün öneminin altı çizildi.