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Nasa, dorian kasırgası'nı uzaydan canlı yayınladı

NASA, Dorian Kasırgası'nı uzaydan canlı yayınladıABD, (DHA)- NASA, Bahamalar'ı terk eden Dorian Kasırgası'nı, ABD? kıyılarını doğru ilerlerken uzaydan canlı görüntüledi.

03.09.2019 21:49
NASA, Dorian Kasırgası'nı uzaydan canlı yayınladı
ABD, (DHA)- NASA, Bahamalar'ı terk eden Dorian Kasırgası'nı, ABD? kıyılarını doğru ilerlerken uzaydan canlı görüntüledi. Ayrıca, kasırganın 'Kategori 2'ye düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Bahamalar'ı terk eden ve ABD'nin doğusundaki kıyı şeridine doğru ilerleyen Dorian Kasırgası'nın görüntülerini uzaydan canlı yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, kasırganın büyüklüğü dikkat çekti.
'KATEGORİ 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ'
ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırganın, doğuya doğru yön değiştirerek kıyı şeridini takip edeceği ve kasırganın şiddetinin, Kategori 2'ye düşürüldüğü belirtildi.
Kategori 2 kasırgalar, Ulusal Kasırga Merkezi tarafından saatte en az 154 kilometre rüzgar hızı olan tropik bir siklon olarak tanımlanmakta.
'BAHAMALAR'DA 5 ÖLÜ'
Bugün Bahamalar'da etkisini gösteren Dorian Kasırgası, 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yetkililer, yaptıkları açıklamalarda, yaralı ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.
Öte yandan, ABD'de kasırgaya karşı önlemler alınmaya başlandı.
Nasa, dorian kasırgası'nı uzaydan canlı yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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