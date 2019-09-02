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Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı

ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

02.09.2019 22:05 Nasa, dorian kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı
ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgarlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve 'Kategori 5'e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.

Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.

Görüntü Dökümü
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-Kasırganın uzaydan görüntüsü



Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel

Kaynak: DHA

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