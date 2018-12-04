04 Aralık 2018, 20:37
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NASA, Dünya İçin En Büyük Tehlike Olarak Görülen Asteroidin Videosunu Paylaştı

NASA, Dünya için en büyük potansiyel tehlike arz eden Bennu adlı asteroidin videosunu yayınladı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya için potansiyel olarak tehlike arz ettiği tahmin edilen Bennu adlı asteroidin videosunu yayınladı.

İLK KEZ VİDEOSU İZLENDİ

Kendi ekseni etrafında dönen Bennu, bu asteroitten toprak örneklerinin ulaştırılması için tasarlanan OSIRIS-REx uzay istasyonu sayesinde görüntülendi.

NASA, son 2 yılda 2 milyar milden fazla mesafe kat eden OSIRIS-REx istasyonun yaklaşık 1 yıl boyunca asteroidi inceleyeceğini, ardından toprak örneklerini alacağını açıkladı. Aracın dünyaya dönüşü Eylül 2023'te planlanıyor.

500 metre boyutundaki uzay cismi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bilim insanları tarafından keşfedilmişti. Yapılan hesaplamalara göre, 2182 yılında Dünya'ya yaklaşacak olan Bennu, şu anda gezegenimiz için en büyük tehlike arz eden uzay cismi olarak gösteriliyor.

04 Aralık 2018 Salı 20:37



YORUMLAR (13)
NASA NE UZAYA ÇIKTI VE DE AY A AYAK BASTI YALAN: NASA BÜYÜK YALANCIDIR! HATTA BÜYÜK SAHTEKARDIR! BUNCA MİLLETİ KANDIRMAYI BAŞARAN EN AHİN ENSTİTÜDÜR! UZAY SUDUR ARKADAŞIM NASIL ÇIKTINIZ? BUNLAR NE UZAYA ÇIKTILAR NE DE AY A AYAK BASTILAR!! HEPSİ PALAVRADIR!! UZAY SUDUR UZ
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12345: Kaptan Logar bir cisim yaklasiyor efendim :D
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İNANMAYIN: arkadaşlar bunlara inanmayın yok uzaya araba yollamışlar yok astrnotlar ölmüş 30 yıl önce ölen insanlar nasıl da hepsi yaşıyor zaman bilgi zamanı araştırın ben öğle yapıyorum ve sizlerde araştırın nasa masa her dediğini inanmayın hikaye insanları beynini yıkıyorlar bunlar o bazı gördüğünüz uzay dedğiniz büyük bir havuz uzay havası veriyorlar araştırın mars oraya da kimse gitmedi merak etmeyin bu taşın da 2182 çarpıcanı kimse bilemez tarih hiç veremez
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HAKİM: ARTIK YETER KIYAMET KOPSUN ZATEN YAŞIYORMUYUZ YAŞAMIYORMUYUZ BELLİ DEĞİL HAYAT I TÜRK HALKI OLARAK DİPDE YAŞIYORUZ ..
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HİTLER: 2182 de ben yasamicam zaten
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