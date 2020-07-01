NASA, Güneş'in 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi

NASA, Güneş'in 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdiABD, (DHA) ? ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), 10 yıl boyunca Güneş'in yüksek çözünürlüklü çekilen fotoğraflarını birleştirerek 1 saatlik film olarak yayınladı.

01.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:33
NASA, Güneş'in 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi
ABD, (DHA) ? ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), 10 yıl boyunca Güneş'in yüksek çözünürlüklü çekilen fotoğraflarını birleştirerek 1 saatlik film olarak yayınladı. Filmde Güneş yüzeyinde meydana gelen patlamalar da yer aldı.
NASA tarafından 2010 yılının Şubat ayında başlatılan proje kapsamında, her 0.75 saniyede bir Güneş'in 425 milyon çözünürlüklü fotoğrafı çekildi. 10 yıl boyunca çekilen ve toplamda 20 milyon gigabayt tutan fotoğraf verisi, NASA tarafından hızlandırılmış video haline getirildi.
FOTOĞRAFLARLA GÜNEŞLE İLGİLİ SAYISIZ KEŞİF YAPILABİLECEK
NASA, bu görüntülerle Güneş ile ilgili sayısız yeni keşif yapılabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada görüntülerde bazen siyah kareler olduğunu ve bunların da tutulmalardan kaynakladığı ifade edildi. NASA, gelecek günlerde Güneş'i izlemeye devam edeceklerini ve dünyanın uzaydaki yeri hakkında daha fazla bilgi edineceklerini vurguladı. NASA, Güneş’in 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, NASA, DHA, Güncel, Haber
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