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NASA Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ı buldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), eylülde Hindistan'ın Ay yüzeyine inişi sırasında irtibatı kesilen Vikram modülünün enkazının yerini tespit ettiğini açıkladı.

03.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:02NASA Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ı buldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), eylülde 'ın Ay yüzeyine inişi sırasında irtibatı kesilen Vikram modülünün enkazının yerini tespit ettiğini açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, 7 Eylül'de Hindistan Uzay Araştırmaları Ajansı Ay'a indiği sırada modül Vikram ile irtibatın koptuğunu ifade etti. 26 Eylül'de Ay Yörünge Kaşifi Kamerası (LROC) ekibi tarafından görüntülenen ilk fotoğraf yayınlandı ve birçok kişi Vikram'ı bulmak için bu fotoğrafı inceledi. Hint'li mühendis Shanmuga Subramanian LROC ekibiyle bağlantı kurarak enkazın yerini tespit ettiğini belirtti. LROC ekibi aynı bölgenin önceki fotoğraflarını inceleyerek Hintli mühendisin tespitini teyit etti. Subramanian, fotoğrafı incelerken küçük bir nokta tespit ettiğini ve tespitini hemen LROC ekibiyle paylaştığını açıkladı. Hindistan'ın Vikram modülü Ay yüzeyine başarıyla iniş yapabilseydi, Ay yüzeyine yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı. ABD, Rusya ve Çin Ay'a yumuşak iniş yapmayı daha önce başarmıştı.



Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, NASA, Dünya

Kaynak: DHA

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