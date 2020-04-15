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NASA Mars'a Helikopter Gönderiyor

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren NASA yetkilileri, Mars'a helikopter gönderileceğini ifade etti. Mars Perseverance uzay aracına monte edilerek gönderilmesi planlanan helikopter, Mars 2020 görevi kapsamında gönderilecek.

15.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:53
NASA Mars'a Helikopter Gönderiyor
Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren NASA yetkilileri, Mars'a helikopter gönderileceğini ifade etti. Mars Perseverance uzay aracına monte edilerek gönderilmesi planlanan helikopter, Mars 2020 görevi kapsamında gönderilecek. Amerika Birleşik Devletleri uzay çalışmalarını yürüten NASA, helikopter ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, Kennedy Space Center içerisinde gerekli hazırlıkların gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmanın son aşamasında olunduğu ifade edilirken, Mars helikopterinin testlerinin gerçekleştirildiği ve şimdiye kadar herşeyin yolunda gittiği vurgulandı. Eğer, herşey yolunda giderse Mars helikopteri, NASA'nın şimdiye kadar sahip olduğu, en ileri düzey teknolojiye sahip aracı olabilir.

Mars'a helikopter neden gönderiliyor

Helikopter ile ilgili açıklama yapan NASA yetkilileri, Mars'a ulaşmasının ardından 3 ay sonra helikopterin uçuşa hazır hale gelmesini planladıklarını ifade etti. Uçuş için gereken elektriğin güneşten sağlanayacağı belirtildi. NASA, bu görevinde başarılı olursa, uzayda ilk kez insan tarafından kontrol edilebilir bir araç uçmuş olacak.

Mars helikopterinin örnek toplamak ya da veri analiz etmek için tasarlanmadığını ifade eden araştırmacılar, görevde başarılı olunursa, Mars atmosferinde uçulabildiğinin kanıtlanmış olacağını ifade etti. Araştırmacılar, çalışmanın ana amacının Mars ve diğer gezegenleri uçarak çok daha hızlı keşfetmek olduğunu belirtti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Helikopter, NASA, Teknoloji
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