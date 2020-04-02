NASA'nın Artemis Projesine Astronot Olmak için 12 bin Kişi Başvurdu

Başvuruların geçtiğimiz ay başladığı "Artemis Generation" projesine büyük ilgi gösterildi. Yalnızca bir aylık süre içerisinde 12 binden fazla kişi NASA'da astronot olmak için başvuruda bulundu.Bir süredir devam eden Nasa'nın Artemis Projesi, halihazırda devam etmekte olan insanlı Ay yolculuğu projesinin bir devamı niteliğinde. Program için seçilenler Ay ve ötesindeki Artemis misyonlarına katılacaklar.NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, "Artemis programıyla cesur yeni bir uzay keşif çağına girdik. Amerikalıların bize katılmak için başvurduklarını görmek bizi heyecanlandırıyor." ifadelerine yer verdi ve ekledi: "Artemis, astronotların Ay'ı daha önce hiç olmadığı kadar çok keşfetmesine ve Mars'a gitmemize yardımcı olacak."İlk olarak bu yılın başlarında duyurulan ve #BeAnAstronaut adlı bir sosyal medya kampanyasıyla internete yayılan Artemis çağrısı, resmi olarak 2 Mart'ta başladı ve 31 Mart'ta kapandı. Bu süre içerisinde 12 bini aşkın kişinin başvuru yapması da NASA'yı şaşırtmış gibi gözüküyor.Artemis Projesiyle Ay'a YolculukNASA'nın aktif astronot birliklerinde 48 astronotu var. Fakat birden fazla hedefe bağlı uzay aracında mürettebat olarak hizmet etmek ve Artemis misyonlarının ötesinde keşfi ilerletmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulacak.NASA'da Astronot Eğitimi Nasıl Oluyor?Son 60 yılda NASA, astronot adayı olarak eğitilecek 350 kişiyi seçti. Yeni adaylar seçildikten sonra, yaklaşık iki yıllık "başlangıç ??beceri eğitimi" programına girecekler. Bu eğitim sırasında astronot adayları, uzay yürüyüşü, robotik ve uzay aracı sistemleri gibi konularda eğitimler alıyorlar.

Kaynak: Tamindir