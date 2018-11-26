NASA'nın InSight Uzay Aracı Mars'a Resmen Ayak Bastı!

NASA'nın uzay aracı InSight, beklendiği gibi TSİ 22:55'te Kızıl Gezegen'in atmosferine girerek iniş yaptı. InSight, son 6 yıl içerisinde NASA'nın Mars'a indireceği ilk uzay aracı oldu.

INSİGHT'IN MARS YÜZEYİ İLE İLGİLİ DETAYLI ARAŞTIRMA YAPMASI UMULUYOR

NASA'nın Mars'ta görev yapan Opportunity adlı uzay aracının devre dışı kalmasıyla Mars araştırmaları hızını yitirmişti. InSight'ın bu açığı kapatıp Mars'ın hem yüzeyi hem de yer altı yapısı hakkında detaylı bilgileri Dünya'ya iletmesi umuluyor.

KIZIL GEZEGEN'DEKİ DEPREMLERİ ARAŞTIRACAK

NASA'nın 6 yıl aradan sonra Mars'a indirmeye çalışacağı ilk araç olan InSight, Kızıl Gezegen'deki depremleri araştıracak ve yer altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak.

NASA'NIN 8 İNİŞ DENEMESİNİN 7'Sİ BAŞARILI OLMUŞTU

Bugüne kadar farklı uzay kurumlarının Mars'a yaptığı iniş denemelerinde başarı oranı yüzde 40'ta kalmıştı. NASA'nın farklı araçlarla yaptığı 8 iniş denemesinin 7'si başarılı olmuştu.

InSight uzay aracı, 5 Mayıs'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

İşte InSight'tan gelen ilk görüntü: