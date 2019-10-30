NASA'nın keşif aracı, çalışmalar için gönderildiği Mars'ta selfie çekti

NASA keşif aracı Curiosity, yaşam belirtilerini tespit etmek için gönderildiği Mars'ta selfie çekti. Curiosity (Meraklı) Mars yüzeyinden toprak örnekleri almak için gönderilmişti. NASA'nın Meraklı'sı çalışmalar için gönderildiği Mars'tan çektiği selfie ile sosyal medyanın gündemine oturdu. NASA, Meraklı'nın Mars'ta çektiği selfie'yi yayınladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) keşif aracı Curiosity (Meraklı), Mars'taki olası yaşam belirtilerini tespit etmek için toprak örneklerini toplarken "selfie" çekti.

MARS ZEMİNİNDE İKİ DELİK AÇTIĞI GÖRÜLDÜ

Fotoğraf, Kızıl Gezegen'de kil açısından zengin "Glen Etive" kraterinde ilk kez kimyasal deney yapıldığını gösterdi. NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre Curiosity'nin zeminde iki delik açtığı görüldü.

Delikler, "Glen Etive 1" ve "Glen Etive 2" diye adlandırıldı. Curiosity 2012'de Mars'a inmişti.