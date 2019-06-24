24.06.2019 09:58
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NASA'nın keşif robotuna yeni tekerlek

NASA

2020 yılında Mars'a gönderilmesi planlanan NASA'nın keşif robotuna test amaçlı yeni tekerlekleri takıldı.

2020 yılında Mars'a gönderilmesi planlanan NASA 'nın keşif robotuna test amaçlı yeni tekerlekleri takıldı. Sancak tarafına yeni tekerlek ve ayaklar, iskele tarafına ise süspansiyon sisteminin eklenmesiyle birlikte keşif robotunun Mars'ın zorlu koşullarına karşı daha fazla dayanıklılık sağlaması bekleniyor.

Yeni tekerleklerin en önemli özelliği hem dayanıklı hem de hafif olması. Yıllardır Mars üzerinde keşif yapan Curiosity'den edinilen tecrübeye dayanarak geliştirilen özel tekerlekler daha sert, kalın ve dar şekilde tasarlandı. Önceki tekerleklerde olduğu gibi alüminyum malzemeden üretilen yeni tekerleklerin her biri kendi motoruna ve dümen motoruna sahip. Bu motorlar ile keşif robotu bulunduğu yerde 360 derece dönebiliyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
NASA , Güncel

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