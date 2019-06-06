NASA'nın Mars Helikopteri, Bir Uçuş Testini Daha Başarıyla Tamamladı

NASA
'nın Mars Helikopteri, geçtiğimiz günlerde bir başka önemli testten de geçti. Mars'ın 2020 görevinde kullanmayı amaçladığı helikopterin bu yaz Mars aracına entegre edileceği de NASA'nın planları arasında bulunuyor.
Bu yılın başlarına doğru JPL, Mars ortamlarının simüle edildiği bir alanda Mars Helikopteri'nin testlerini gerçekleştirmişti ve helikopteri 90 derecenin altındaki sıcaklıklarda test etmişti. Helikopter tüm bu testlerden başarılı bir şekilde geçti. Şu an yeni bir güneş paneli monte edilen Mars Helikopteri şu anda tekrardan JPL'ye gönderildi. NASA, helikopter üzerine bir kamera haricinde başka bir bilimsel alet yerleştirmeyeceğini belirtti. Bu sayede NASA, üzerinde kamera harici hiçbir alet bulunmayan bir helikopteri Dünya'dan Mars'a uçurmanın teknolojik olarak mümkün olduğunu da gösterecek.
2020 yılında gerçekleşecek olan Mars görevinde kullanılacak aracın 2020 yılının Temmuz ayında fırlatılıp 18 Şubat 2021 tarihinde Mars'a varması planlanıyor.
Kaynak: WebTekno
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