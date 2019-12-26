Haberler » Güncel » NASA'nın Spitzer Teleskobu, Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı - Haber

NASA'nın Spitzer Teleskobu, Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu, Dünya'dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros (Tekboynuz) Takımyıldızı'nda bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı.

26.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:42 NASA'nın Spitzer Teleskobu, Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu, Dünya'dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros (Tekboynuz) Takımyıldızı'nda bulunan Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı.
NASA, görünümü bir yılbaşı ağacını andırdığı için bu adla anılan yıldız kümesinin, Spitzer'in kızılötesi kamerası tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı.
Fotoğrafın orta alt kısmında kalın bir toz tabakası ardında parlayan pembe ve kırmızı renkteki genç yıldızlar bir yılbaşı ağacının süslemelerini andırıyor.
Gökbilimi Kataloğu'da "NGC 2264" nesne topluluğu içinde sınıflandırılan öbek içinde Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi dışında Koni Bulutsusu, Kar Tanesi Yıldız Kümesi ve Tilki Kürkü Bulutsusu buluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Yılbaşı, NASA, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:28   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı - Haber
13:27   Emre Döker'e genç gazeteci desteği - Haber
13:27   Damda erkek cesedi bulundu - Haber
13:27   (Ek bilgi ve görüntülerle) FATİH'TE TURİSTLERE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Haber
13:26   Çanakkale'de 82 kaçak göçmen yakalandı - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:22   Çekilişe sayılı günler kala Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
26.12.2019 13:35:24