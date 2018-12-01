Nasa'nın Tercihi Castrol

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:01



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:01

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden Castrol ile iş birliği kapsamında Mars'a en son gönderdiği keşif aracı InSight'ın, yüksek teknolojili parçalarının uzayda en iyi şekilde çalışması için Castrol'ün özel yağlarını tercih ettiğini duyurdu.Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Apollo Ay görevi, Hubble Uzay Teleskopu, Uluslararası Uzay İstasyonu, geçmiş Mars seferleri ve birçok uydunun yanı sıra Mars'a gönderilen en son keşif aracı InSight için de Castrol markasını tercih ettiğini duyurdu. 5 Mayıs'ta Kaliforniya'dan fırlatılan uzay aracı 6 ay sonunda toplam 485 milyon kilometre yol kat ederek, Mars'ın keşfedilmemiş lav yapılı Elysium Planitia'ya ulaştı. Bu alan üzerinde yapılacak olan çalışmalar sırasında kullanılacak bilimsel parçalarda Castrol yağları kullanılacak.Uzayda bir yağdan ne bekleniyor?Yapılan açıklamada; düşük yer çekimi, hava sıcaklığındaki aşırı farklılıklar ve bu gibi insanın ulaşamayacağı ortamlarda bozulan bir parçanın tamir edilmesinin mümkün olmadığı düşünüldüğünde, bir yağ için Mars'ın zor bir ortam olmasının yanı sıra, en ufak bir aksaklığın da görevin tamamıyla iptal olması anlamına gelmesinden dolayı her bir parça oldukça önemli. Bu nedenle NASA bu koşullara en iyi uyum sağlayacak, sorun oluşturmadan kusursuz şekilde çalışacak ve en önemlisi dayanıklı bir yağlama ürünü tercih ediyor. - İSTANBUL