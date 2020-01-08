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BBC

NASA'nın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adası'nın üçte biri yandı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uydu fotoğrafları, Avustralya'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığına işaret ediyor.

08.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:30NASA'nın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adası'nın üçte biri yandı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uydu fotoğrafları, 'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığına işaret ediyor.

Terra uydusunun fotoğraflarında daha önce yeşil olan alanların kahverengiye dönüştüğü görülüyor.

CNN'in haberine göre NASA yetkilileri "ekolojik bir trajedi" diye tanımlandıkları yangında üçte biri koruma altındaki doğal parklardan oluşan adada 155 bin hektarlık bir alanının yandığının tahmin edildiğini açıkladı.

Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası, denizaslanları, koala, ornitorenk ve kıtaya özgü pek çok kuş türüyle biliniyor.

Adanın Batı ucundaki Flinders Chase Ulusal Parkı ise penguen kolonilerini barındırıyor.





Adada 25 bin koala öldü

Eyalet hükümeti yetkililerine göre Kanguru Adası'ndaki yangınlar Aralık'tan beri devam ediyor.

Yangında şimdiye kadar iki kişinin öldüğü açıklandı. Uzmanlar, adada en az 25 bin koalanın öldüğünü belirtiyor.

Buradaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu başladığı tahmin ediliyor.





Avustralya'da Eylül'de başlayan ve hızla yayılan yangınlarda şimdiye dek 8 milyon hektarlık bir alan yandı.

En az 25 kişinin öldüğü yangınlarda 480 milyon hayvanın can verdiği tahmin ediliyor.


Avustralya, NASA, Dünya
BBC


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