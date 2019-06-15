NASA: Star Trek'in Logosunu Mars'ta Bulduk

Dur durak bilmeden uzayı gözlemleyen NASA
, fazlasıyla ilgi çekici bir keşfe daha imza attı. Mars'ın yörüngesinde dolaşan keşif aracının Arizona Üniversitesi
'ndeki kamera takımının "Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilimi Deneyi" kapsamında yapmış olduğu çalışma sonucunda, ıssız kum tepelerinin ardında gizlenen gizemli bir yer cismi keşfedildi.
Resmi Twitter
hesabından yapmış olduğu bir paylaşımla keşfettiği cismin Star
Trek'in logosuna benzediğini söyleyen NASA'ya Star Trek'in USS Enterprise gemisinin kaptanı Kirk'ten (William Shatner
) de cevap gecikmedi.
Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda William Shatner: "Hey Star Wars! Asilerin konusunda elini çabuk tutacak mısınız? Hakkınızdan gelmeye geliyoruz!" ifadelerine yer verdi.
Star Wars'ün Luke Skywalker'ı Mark Hamill ise bu gönderiye yanıt verdi.
"Sanki bana bir gönderme yapılıyor."
Shatner ise Hamill için: "Korkak olma Mark." söyleminde bulundu.
NASA'nın yakalamış olduğu fotoğrafı 10K çözünürlüğe kadar indirmek için buraya
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