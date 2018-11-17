Nasa, Uzay İstasyonuna Kargo Roketi Antares'i Fırlattı

- NASA
, uzay istasyonuna kargo roketi Antares'i fırlattı
VIRGINIA - NASA, insansız uzay aracı
Cygnus'u uluslararası uzay istasyonuna götürmesi için Northrop Grumman
Antares roketini Virjinya'dan uzaya fırlattı. İnsansız Cygnus uzay aracının içinde uluslararası uzay istasyonunun mürettebatı için eşya ve içinde dondurma dahil gıda maddesi ve tonlarca deney malzemeleri bulunduğu belirtildi.Antares roketi Virjinya'nın doğu kıyısından mahalli saatle 04.01'de fırlatıldı.
Uzay Aracı,NASA
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:23