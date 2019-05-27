Nasdaq Oslo Bors teklifini geri çekti

– ABD
hisse senedi borsalarından Nasdaq, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Norveç
'in ana hisse senedi piyasası Oslo Bors'u satın almak için yaptığı teklifi geri çektiğini duyurdu.
Nasdaq'ın basın açıklamasında, daha önce bu satın alma için olumlu oy veren hissedarların yükümlülüklerinden azledildiği belirtildi. Avrupa
'nın Nasdaq için öncelikli olmaya devam edeceğini söyleyen Nasdaq Nordic Başkanı Lauri Rosendahl, Avrupa sermaye piyasalarının daha da geliştirilmesi ve entegrasyonunun süreceğini belirterek, "Norveç iş ve finans camiasından aldığımız destek Avrupa stratejimizi ile müşterilerimiz ve bölgeye olan bağlılığımızı güçlendiriyor" dedi.
Nasdaq'ın teklifini çekmesiyle Oslo Bors için teklif veren tek kurum, Paris
, Brüksel
ve Amsterdam
borsalarından oluşan Euronext NV kaldı.
Nasdaq ve Euronext son beş aydır Oslo Bors için mücadele ediyordu. Toplamda 700 milyon euroluk büyük hissedarlık için iki tarafın da teklifi hisse başına 158 krondu.
- İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA