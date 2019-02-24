Ünlü İş Adamı İnan Kıraç, Nasıl 4,1 Milyon Euro Dolandırıldığı Anlattı

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ve İş adamı İnan Kıraç, mağduru olduğu dolandırıcılık çetesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kıraç, "4,1 milyon euro dolandırıldım. Şüphelenmedim, çünkü çok organizeydi ve devlet adına istenildiği için de bu işi yapmak durumunda kaldım. Allah'tan yalnız ben değilim, yüzlerce kişiyi kandırmışlar." dedi.

Şu anda tutuklu bulunan Fransız ve İsrail vatandaşı dolandırıcıya 4,1 milyon euro verdiğini belirten Kıraç, Akşam gazetesine şöyle konuştu:

"ALLAH'TAN YALNIZ BEN DEĞİLİM, YÜZLERCE KİŞİYİ KANDIRMIŞLAR"

"Miktar 4,1 milyon euro. Bu 2.5 sene evvel olan bir hadise. Parayı geri alamadım ama alacağım. Yakalandılar hepsi. Malları tespitte. Sadece benden değil, birçok kişiden para almışlar. Şüphelenmedim, çünkü çok organizeydi ve devlet adına istenildiği için de bu işi yapmak durumunda kaldım. Allah'tan yalnız ben değilim, yüzlerce kişiyi kandırmışlar. Çok da organizeler. O nedenle oldu. 80 milyon euro istedikleri doğru değil. Hiçbir zaman böyle bir rakam olmadı. Ancak devam etseydi olabilirdi. Bir noktadan sonra anladım. Fransız dostlarıma sordum. Sefarete (elçiliğe) sordum. 'Aman!' dediler. Bu dolandırıcılık olayını artık sistem de biliyor. Türk yargısının da olanlardan bilgisi var. Biz gerekli yerlere bilgi verdik."

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ve İş adamı İnan Kıraç

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı, İnan Kıraç'ın Gilbert Chikli isimli dolandırıcının kurduğu çetenin tuzağına düştüğü dün basına yansımıştı. Kıraç, olayı doğrularken Fransızların iddia ettiği gibi rakamın 41 milyon euro değil, 4.1 milyon euro olduğunu bildirdi.