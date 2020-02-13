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Nasipse Olur

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

13.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:33
'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.
"Nasipse Olur"
Haftanın bir diğer yerli romantik komedi filmi "Nasipse Olur"; hayatında kısa süre içerisinde birçok olumsuz gelişmeye maruz kalan bir kadının, onun bu kötü günlerinin şahidi adamın yardımıyla tüm bu felaketlerden sıyrılmaya çalışmasını konu ediniyor.
Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer, Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter ve Aşkım Kapışmak'ın başrollerinde yer aldığı filmin yönetmenliğini Selahattin Sancaklı üstlendi.
Nasipse Olur

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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: Nasipse Olur


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