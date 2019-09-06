'Nasipse olur'dan eğlenceli afiş çekimi!

Green Art/ Vahdet Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği, Barış Başar'ın senaristliğini, Selahattin Sancaklı'nın ise yönetmenliğini yaptığı, yeni sezonda vizyona girecek olan filmin başrollerini sevilen oyuncular Burak Sevinç, Algı Eke ve Nur Sürer paylaşıyor.

Eğlenceli geçen afiş çekimlerinde konuşan 'Söz' dizisinin yıldızlarından Burak Sevinç "Hikayemiz zengin kız fakir oğlan aşkı olarak başlıyor fakat sonra erkek karakterimiz de sıkıntılı duruma düşüyor. Tüm bunların peşinden tesadüflerle gelen bir aşkı anlatıyoruz. Muhteşem bir film ortaya koydu ekibimiz. Sinop merkez ve Boyabat'ta görseliyle, hikayesiyle, oyunculuklarıyla çokgüzel bir film çektik. En büyük destekçimiz Boyabat halkı oldu, yardımcı oyuncu olarak da yanımızda oldular" dedi.

Filmde babasından yadigar bir ekmek fırınında çalışan 'Günfer' karakterini canlandıran Algı Eke "Çekimler çok güzeldi, hiçbir aksilik yaşamadık. Burak zengin bir ailenin oğlu, ben de garip bir kızım. Hikaye bunun üzerinden gelişiyor" diyerek herkesi güldürdü.

NUR SÜRER İLK KEZ KOMEDİ FİLMİNDE!

Deneyimli oyuncu Nur Sürer de "Ben Burak'ın annesini oynuyorum. Kasabanın en güçlü kadını. Çalıştığımız yer coğrafya olarak çok güzeldi, insanlar nazikti. Her yer yemyeşildi. Barış Bey sayesinde kendimizi güzel bir dünyanın içinde bulduk. Filmimiz bir durum komedisi. Benim için komedi filminin içinde olmak bir ilk. Çok mutlu döndüm" şeklinde konuştu.

Senarist Barış Başar ise "Bir hayal kurduk ve onu kağıda döktük. Bütün oyuncu arkadaşlarım yazdığımın çok üstünde işler çıkardılar. Ben bu anlamda çok mutluyum. Keyifli bir romantik komedi. Biz Anadolu'da da böyle bir hikaye olabileceğini biliyoruz ve onu ortaya çıkaralım istedik. Bir Anadolu filmi. Gidenler kendilerinden çok şey bulacaklar" açıklamasını yaptı.