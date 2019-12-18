'Nasipse Olur' filminin afişi görücüye çıktı!

Sinemaseverlerin içlerini ısıtacak filmin kadrosunda da Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer'in yanı sıra Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E.Sefa Yıldırım, Aydın Sarman gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Barış Başar'ın senaristliğini, Selahattin Sancaklı'nın ise yönetmenliğini üstlendiği 'Nasipse Olur'da küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in(Algı Eke) hayatının peş peşe gelen felaketlerle altüst olmasının ardından, başına gelen bütün felaketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan (Burak Sevinç)ile yollarının kesişmesi ve birbirlerinin hayatına dokunmaları konu ediliyor.

AFİŞİN KAHRAMANI MELOŞ ADINA BARINAĞA 300 KİLO MAMA BAĞIŞLANACAK!

Nasipse Olur filminin yapım şirketi, filmin hazırlık aşamasında okuma provalarına katılarak kendilerine uğur getiren kedi 'Meloş'u da sahiplenmişti.

Meloş'a afişte de yer verildi ve yapım şirketi Greenart Group,minik dostları adına 200 kg yaş ve kuru mamayı sokak hayvanlarına dağıttı. 'Nasipse Olur' ekibi, ayrıca 300 kg mamayı da Fatih Yedikule Hayvan Barınağı'na bağışlayacak.