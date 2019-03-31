Kaynak: İHA

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Avukat Cevdet Nasıranlı oyunu kullandı.Seçim bölgesi olan Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Bora Tayfur Lisesi 2241 nolu sandıkta oyunu kullanan Nasıranlı seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni etti. Nasıranlı, "Gece gündüz demeden yoğun bir tempo ile çalıştık. İmkanlar ölçüsünde tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya gayret ettik. Şimdi söz milletin. Huzur ve refah içinde insanlar oylarını kullanıp kimi istiyorlarsa seçecekler. Sandıklardan çıkacak millet iradesine saygılıyız. Ülkemiz, Diyarbakır ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - DİYARBAKIR