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Nasreddin Hoca'dan 'Evde Kal' çağrısı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgınında evde kalmanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Nasreddin Hoca'nın yer aldığı kısa bir kamu spotu videosu çekti.

16.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:08
Nasreddin Hoca'dan 'Evde Kal' çağrısı
Konya 'nın Akşehir İlçe Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgınında evde kalmanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Nasreddin Hoca'nın yer aldığı kısa bir kamu spotu videosu çekti.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel koordinatörlüğünde hazırlanan videonun senaryosunu Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi Mehmet Korkusuz yazarken, videonun kamera çekimleri ve yönetmenliği de Cemal Filiz tarafından yapıldı. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Volkan Memiş ile Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri sorumlusu Erol Gönül eşliğinde yapılan çekimlerde temsili Nasreddin Hocalık görevini de Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri Yiğit Başı Rıdvan Sağlam üstlendi. Videonun kurgu ve montaj işleri de Serkan Avcıoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Nasreddin Hoca Türbesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, tarihi evlerin bulunduğu Akşehir sokakları, Hıdırlık, İbre Çeşmesi gibi Akşehir'in çeşitli tarihi ve kültürel alanlarında çekilen videoda temsili Nasreddin Hoca kendisi ile kısa bilgiler verip bir fıkrasını anlatıp 20 yaş altındaki gençlere sokağa çıkmama konusunda öğüt verdi. Sokağa çıkan vatandaşlara da maske takma konusunda uyarıda bulunan temsili Nasreddin Hoca, videonun sonunda tüm insanlara sağlık ve sıhhat temennisinde bulundu.

Akşehir Belediyesi olarak Korona virüs ile ilgili ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları, maske dağıtımı, tıbbi atık kutularının dağıtımı ve birçok konuda durdurak bilmeden çalışma yaptıklarını belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın evde kalmaları ve farkındalık oluşturmak amacıyla Akşehirimizin değeri olan Nasreddin Hocamızla bir video hazırladık. Amacımız bu video ile sadece Akşehirimizin değil tüm Türkiyemizdeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bir farkındalık oluşturup, onların evde kalıp sağlıklı kalmalarını sağlamaktır. Nasreddin Hocamız vasıtasıyla tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı evde kalıp sağlıkla kalmaya davet ederken, Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlığımız için ülkemizin geleceği için #EvdeKalAkşehir #EvdeKalTurkiye diyoruz" dedi.

Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan video; sosyal paylaşım siteleri ve Akşehir Belediyesi web sitesi üzerinden paylaşıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Nasreddin Hoca, Akşehir, Konya, Güncel
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